Le prince Philip, époux d'Elizabeth II, est décédé à l'âge de 99 ans

publié le 09/04/2021 à 13:07

La famille royale est en deuil. Le prince Philip, époux de la Reine Elizabeth II est décédé ce vendredi 9 avril a annoncé le palais de Buckingham. "C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg", indique le communiqué. Le prince Philip, qui avait été hospitalisé récemment, est mort "paisiblement ce matin au château de Windsor".

Le prince Philip Mountbatten était très apprécié des citoyens britanniques pour son humour très anglais et son dévouement sans faille envers son épouse. Le couple se rencontre alors que le Prince entre dans les rangs de la Royal Navy britannique : il a 18 ans, elle, 13 ans. Ils se marient huit ans plus tard à l'abbaye de Westminster, le 9 juillet 1947. Pour elle, le nouveau duc d'Édimbourg se convertit à l'anglicanisme et abandonne son titre de prince de Grèce. Ils auront quatre enfants : le Prince Charles, la princesse Anne, le duc d'York Andrew et le comte de Wessex, Edward.

Lorsque celle qu'il surnomme "Lilibet" se fait couronner le 2 juin 1953, son mari met un terme à sa carrière militaire. Depuis, il est resté à ses côtés, la conseillant et l'accompagnant lors de ses sorties officielles. En 2011, la Reine déclare d'ailleurs qu'il est "son roc", " sa force et son soutien".

Après plusieurs alertes concernant son état de santé, le monarque annonce en mai 2017 qu'il se retire de ses engagements royaux, sans donner davantage d'explication.