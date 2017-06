Le prince Philip est hospitalisé "par précaution" pour une infection

et AFP

publié le 21/06/2017 à 12:11

Le duc d’Édimbourg a été hospitalisé ce mercredi 21 juin pour soigner une infection, a déclaré mercredi un porte-parole du palais de Buckingham. "Une infection causée par une pathologie préexistante", a précisé le Palais. Une mesure de "précaution", selon de premières informations.



Le mari de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni est âgé de 96 ans. Son hospitalisation intervient alors que la Reine s'apprête à prononcer son traditionnel discours marquant l'ouverture de la session parlementaire. "Le Prince Philip a bon moral et est déçu de manquer la cérémonie d'ouverture du parlement et les courses hippiques de Royal Ascot", a précisé la même source. C'est donc le prince Charles, héritier du trône britannique, qui "accompagnera la reine" au parlement. Celle-ci "est tenue informée et participera aux courses de Royal Ascot comme prévu cet après-midi", a indiqué le porte-parole.

Une énième hospitalisation

Ce n'est pas la première fois que le prince Philip est hospitalité. En 2002, il était allé à l’hôpital à deux reprises pour une infection urinaire. En 2011, il avait subi une opération pour une artère coronaire bouchée. En 2013, ce dernier avait passé son anniversaire à l'hôpital où il poursuivait sa convalescence après une opération à l'abdomen. Il avait annoncé début mai qu'il prendrait sa retraite à l'automne, en allégeant ses activités tout en continuant à participer de temps en temps à des événements publics.