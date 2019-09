Meghan Markle et Harry accusés de snober Elizabeth II pour les mauvaises raisons

publié le 05/09/2019 à 19:01

Le couple Sussex vient-il de faire une terrible erreur en refusant une invitation de la reine Elizabeth II ? La reine a convié son petit-fils Harry et sa famille à passer quelques jours dans sa résidence favorite, le domaine de Balmoral en Écosse. Dans ce havre de paix et de verdure, la famille royale chasse, pêche et profite de la nature loin de l'agitation de Londres, du Brexit et des journalistes.

Malgré cette invitation, Meghan Markle et le prince Harry ont décliné l'invitation. La raison avancée : Archie, leur bébé, serait trop jeune pour voyager ainsi en avion. Une excuse qui agace prodigieusement une source du tabloïd britannique The Sun qui écrit : "C'est tout de même étrange, son âge n'avait pas posé de problème quand ils sont partis en avion pour Ibiza pendant une semaine ou quand ils sont partis voir Elton John en France..."

Et la source du journal de continuer : "S'ils veulent de la vie privée et de la protection - ce qui était l'excuse du prince Harry pour justifier ses vols en jet privé - il n'y a pas meilleure destination que la résidence écossaise de la reine. C'est peut-être trop chasse, pêche, nature et traditions pour Meghan, la perspective ne lui plaisait simplement pas."

La reine Elizabeth aurait été "déçue" que la petite famille d'Harry ne la rejoigne pas pendant ces vacances. Beaucoup espéraient voir Meghan Markle faire sa première visite dans ce château écossais. Il est aussi probable que la décision ait été accueillie avec flegme par la monarque et que la presse spécialisée soit en train de monter en épingle une énième brouille dans la famille royale qui aurait été causée (une nouvelle fois) par Meghan.

Le duc et la duchesse de Sussex ont affronté une polémique sur leur train de vie ces derniers jours, des critiques reprisent par les réseaux sociaux et même le père de Meghan Markle qui pointait une certaine hypocrisie du couple.