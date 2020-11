publié le 16/11/2020 à 12:20

Le prince Harry a fait sa première apparition à la télévision britannique, depuis le "Megxit", en janvier 2019. Un événement pour le public, comme le rapporte le tabloïd The Daily Mail. Le prince Harry a eu une conversation en vidéo à JJ Chalmers, candidat de Stricly Come Dancing, la version britannique de Danse avec les stars, avant sa performance dans la soirée du 15 novembre 2020.

"La première fois que j'ai rencontré JJ, il n'était que l'ombre de lui-même. Mais, te voir briller aux Invictus Games et redevenir toi-même, c'était le début d'un magnifique voyage (...) Je suis sincèrement fier. Tu n'es pas un danseur; cela prouve que tu peux réussir tout ce que tu entreprends, ce qui est merveilleux", a ainsi confié le fils du prince Charles et de Lady Di à son ami.

JJ Chalmers est un ancien militaire britannique de 33 ans, grièvement blessé lors d'une opération en Afghanistan en 2011, au cours de laquelle il a perdu deux doigts. JJ Chalmers et le prince Harry se sont rencontrés à cette époque en Afghanistan, où le père d'Archie, était en service.

Les deux hommes sont devenus amis et se sont revus en 2014 aux Invictus Games une compétition avec d'anciens militaires blessés, fondée et présidée par le prince Harry. En 2018, l'ancien soldat et son épouse Kornelia, ont d'ailleurs été invité au mariage d'Harry et Meghan. "Le fait est que si le prince Harry n’avait pas créé les Invictus Games, je n’aurais pas eu ce moment qui a changé ma vie pour toujours", confie ensuite JJ Chalmers à la caméra.