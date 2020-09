publié le 25/09/2020 à 12:48

"Je ne suis pas un fan de Meghan Markle..." Le président américain Donald Trump a le mérite d'avoir été honnête lors de la conférence de presse donnée à la Maison Blanche en cette fin septembre. Interrogé sur ce qu'il pensait de Meghan Markle et du prince Harry qui affichaient un soutien à Joe Biden pour la prochaine élection, le président a montré toute l'étendue de son mépris pour l'actrice.

"Et je voudrais rajouter, ça ne doit pas être la première fois qu'elle entend ça : 'Je souhaite beaucoup de chance à Harry, parce qu'il va en avoir besoin'", a insisté Donald Trump dans un sourire. Une référence aux attaques médiatiques incessantes reçues par Meghan Markle depuis le fameux Megxit et l'exil de la petite famille loin des tabloïds et du planning chargé de la famille royale. Meghan Markle ne cesse d'être dépeinte comme une manipulatrice qui utiliserait et isolerait son mari, une analyse caricaturale qu'a voulu amplifier le président des États-Unis.

Reporter: "Prince Harry and Meghan Markle chimed in on the U.S. election and essentially encouraging people to vote for Joe Biden. I wanted to get your reaction to that."



Trump: "I'm not a fan of hers...I wish a lot of luck to Harry because he's going to need it." pic.twitter.com/AqO0ORI1jB — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 23, 2020

"Nous sommes à 6 semaines de l'élection. Tous les 4 ans, on nous répète la même histoire : que cette élection-ci est la plus importante de notre vie. Mais celle-ci l'est vraiment. Quand nous votons, nos valeurs deviennent des actions et nos voix sont entendues. Votre voix est un rappelle que vous comptez. Vous comptez et vous méritez d'être entendus", insistait Meghan Markle dans une vidéo du magazine Time. En critiquant une ère de mensonge et de violence en ligne, Meghan Markle et son époux pointaient clairement du doigt la stratégie de Donald Trump et la culture de ses plus fervents soutiens.

Le prince Harry, qui n'a jamais eu l'opportunité de voter du fait de son statut, racontait : "Je ne pourrais pas voter aux États-Unis et certains d'entre vous ne le savent peut-être pas mais je n'ai jamais pu voter non plus au Royaume-Uni. Mais, alors que novembre approche, il est vital que nous rejetions ensemble les discours de haine, la désinformation et la négativité sur Internet."

The Duke and Duchess of Sussex: "Congratulations to this year's transformative leaders and change makers. You work tirelessly to create a better world, a better global community for all of us" #TIME100 https://t.co/3aojLBhOVu pic.twitter.com/aqOkVUNFBX — TIME (@TIME) September 23, 2020