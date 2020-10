Archie, Meghan et Harry en Afrique du Sud en septembre 2019

publié le 06/10/2020 à 11:47

Le prince Harry, s'est confié sur un sujet de société dans la presse britannique. En effet, le fils du prince Charles et de lady Diana a évoqué le racisme et la discrimination dont sont victimes les personnes noires, notamment au Royaume-Uni. À l'occasion du Black History Month, qui célèbre la culture et l'histoire des noirs dans le monde anglo-saxon, Harry a indiqué qu'il n'était "pas au courant de tous les problèmes qu'il y avait au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde".

"Je croyais l'être, mais ce n'était pas le cas", a-t-il précisé à The Evening Standard, relayé par BFMTV. Le prince Harry a ainsi donné l'exemple d'un parent qui rentre dans un magasin avec son enfant : "Vous ne voyez que des poupées blanches, est-ce que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas une seule poupée noire ?", a-t-il illustré.

"Et c'est juste un exemple de ce que nous en tant personne blanche ne pouvons pas percevoir, contrairement à une personne de couleur, de couleur noire", tient a souligner le prince. "C'est une situation que nous ne pouvons pas comprendre car le monde a été créé par des blancs pour des blancs", a-t-appuyé.

Le prince Harry ne veut certainement pas "désigner des coupables", mais prône plutôt l'éveil des consciences face au fléau qu'est le racisme. "Je serai la première personne à dire, encore une fois, que c'est une histoire d'apprentissage. Et comment on peut faire de ce monde un meilleur endroit", estime le petit-fils de la reine Elizabeth.

"Je pense que c'est une époque formidable pour la culture britannique, l'histoire de notre pays, et celle du monde. C'est un véritable moment que nous devrions embrasser et célébrer. Parce que personne avant n'a réussi à faire ça", appelle-t-il chez nos confrères.