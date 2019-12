Le prince Harry et Meghan Markle censurés dans leur choix de carte de vœux ?

Meghan Markle et le prince Harry avec leur fils Archie en Afrique du Sud

publié le 19/12/2019 à 21:52

À quoi ressemblera la carte de vœux officielle du prince Harry et de Meghan Markle cette année ? En 2018, ils avaient édité en noir et blanc une photo inédite de leur mariage, événement qui avait marqué leur année et celle de la famille royale. En 2019, les fans du célèbre couple espèrent que leur fils Archie, né le 6 mai 2019, apparaîtra sur le cliché.

Mais pour l'heure, la carte de vœux du duc et de la duchesse de Sussex est encore à l'étude. Un porte-parole du palais de Kensington a révélé au Mirror Online que le projet était en cours : "Ce n'est pas encore finalisé".

Le prince Harry et Meghan Markle sont actuellement en retrait de la vie royale. Ils ont pris une pause de six semaines. Mais ce retard de carte de vœux laisse penser, d'après les observateurs de la couronne, qu'ils ne sont pas libres de leurs choix, même pour quelque chose d'aussi futile.

De leur côté, Kate Middleton et le prince William ont déjà envoyé des cartes de vœux à travers tout le Royaume-Uni. C'est un cliché de famille, avec le petit Louis assis sur une moto avec son père, que les plus chanceux ont pu recevoir.