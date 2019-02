Le prince Charles a 70 ans : 7 détails insolites que vous n'imaginiez pas sur lui

publié le 14/11/2018 à 07:03

70 ans que le prince Charles attend de monter sur le trône. Mais sa mère, l'inoxydable Elizabeth II, n'est pas prête à céder sa place. Toujours au maximum de ses capacités intellectuelles et physiques - elle montait encore à cheval il y a quelques jours malgré ses 92 ans - la monarque ne semble pas prête d'abdiquer. Alors, le prince Charles attend. Ce mercredi 14 novembre, le prince héritier souffle ses 70 bougies.



"Ce n'est pas la même chose d'être prince de Galles que d'être souverain", a-t-il reconnu auprès de nos confrères de la BBC il y a quelques jours. "Et l'idée que je puisse continuer à agir de la même façon, si je dois succéder (à la reine), est complètement absurde parce que les deux situations sont complètement différentes", a-t-il ajouté. "Je ne suis pas stupide".

Cette liberté de ton, toute britannique, il devra l'abandonner lorsqu'il deviendra roi. Mais on peut imaginer qu'il continuera à défendre, à sa façon, certains sujets cruciaux qui lui tiennent à cœur : la protection de l'environnement, l'architecture ou l'agriculture.

1- Une absence totale de diplomatie

Le prince Charles a défrayé la chronique en s'aventurant sur le terrain politique, à l'inverse de sa mère, la reine, qui évite soigneusement toute polémique depuis son couronnement. En mai 2014, il a notamment comparé Vladimir Poutine à Adolf Hitler, amenant la Russie à demander des explications officielles. De même, son soutien affiché au dalaï-lama passe mal auprès des autorités chinoises...



Pour Mark Bolland, son ancien responsable de la communication, le prince Charles se considère lui-même comme un "dissident", opposé au consensus politique dominant.

2 - Une enfance dans "l'enfer absolu"

Jeune garçon timide et sensible, il reçoit le titre de Prince de Galles en 1958, à l'âge de neuf ans. Adolescent, il est envoyé à Gordonstoun, un rude internat pour garçons situé aux confins de l'Écosse, qui avait déjà accueilli son père, le prince Philip, dans les années 1930.

Le prince Charles a détesté cette période, qu'il a plus tard qualifiée d'"enfer absolu". Une éducation à la rude qui fut immortalisée dans la deuxième saison de la série The Crown.



En 1970, il devient le premier membre de la famille royale britannique à obtenir un diplôme, à l'université de Cambridge, où il a étudié l'archéologie et l'anthropologie.

3 - Il porte des chaussures qui ont 47 ans

Le prince Charles déteste le gaspillage. Même s'il vit dans le luxe de la famille royale - et peut-être faut-il y voir sa fibre écologiste - il évite de consommer à outrance. Le prince conserve par exemple ses souliers et il n'hésite pas faire réparer encore et encore afin de les conserver le plus longtemps possible. Charles a d'ailleurs avoué toujours utiliser une paire qu'il avait acheté en 1971... Il y a donc 47 ans. Une de ses vestes a même 50 ans. Décroissant le prince Charles ?

4 - Un long passé de philanthrope

Avec les 7.500 livres d'indemnités (environ 40.000 euros actuels) qu'il a obtenu en quittant l'armée, il a créé "The Prince's Trust", une organisation caritative qui a annoncé avoir accompagné plus de 825.000 jeunes en difficulté à l'occasion de son 40ème anniversaire, en 2016. "On m'a toujours appris à me soucier des autres", explique celui qui est à la tête d'une fortune colossale tirée notamment des revenus de son duché de Cornouailles. "J'ai toujours essayé de faire ce qui est juste pour tout le monde".

5 - Il a offert une forêt au prince George

C'est une révélation que le fils d'Elizabeth II a confié lors du tournage du documentaire de la BBC Prince, Son and Heir : Charles at 70 (Prince, fils et héritier : Charles à 70 ans). À la naissance du prince George qui lui aussi deviendra un jour monarque, le prince de Galles a offert un arboretum à son petit-fils. Le geste d'un écologiste convaincu.



La plantation est située dans la résidence du prince à Birkhall en Écosse. "C'est le bois de George, expliquait le grand-père. En vieillissant, je me rends compte que ce qui me passionne surtout, ce sont les arbres. J'espère qu'il amusera George, qu'il les regardera grandir alors que lui-même grandira".

6 - Il fait rouler son Aston Martin... au vin

On ne sait pas si c'est une technique qui lui est venue en regardant un James Bond avec un verre dans le nez, mais ce carburant ferait des merveilles. Malgré les contre-indications des ingénieurs de la prestigieuse entreprise d'automobiles, le prince Charles utiliserait un mélange de vin blanc pour faire rouler sa voiture, offerte par la reine Elizabeth pour ses 21 ans.



"Je peux vous dire que c'est un carburant bien plus puissant que l’essence et... il y a une odeur délicieuse lorsque vous roulez ainsi", a confié le prince qui a aussi demandé à ce que la locomotive du train royal de la reine soit alimenté avec des huiles de cuisine.

7 - Il est d'abord sorti avec la sœur de Diana

Avant de rencontrer Diana Spencer, qui deviendra sa femme, Charles a eu une aventure... avec la grande sœur de cette dernière : Sarah. C'est lorsqu'il a été invité chez la famille Spencer pour une partie de chasse qu'il a fait la connaissance de Diana, alors âgée de 16 ans. d'après le tabloïd, The Mirror, le prince a connu une vingtaine de petites amies avant de finalement choisir Diana. Ils finiront pas se marier quatre ans plus tard, un an après le mariage de Sarah Spencer avec un officier nommé Neil McCorquodale.