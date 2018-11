Le prince George a reçu un grand et inattendu cadeau du prince Charles

publié le 01/11/2018 à 16:35

C'est une révélation que le fils d'Elizabeth II a confié lors du tournage du documentaire de la BBC Prince, Son and Heir : Charles at 70 (Prince, fils et héritier : Charles à 70 ans) qui sera diffusé le 8 novembre prochain.



À la naissance du prince George qui lui aussi deviendra un jour monarque, le prince de Galles a offert un arboretum à son petit-fils. La plantation est située dans la résidence du prince à Birkhall en Écosse. "C'est le bois de George, expliquait le grand-père. En vieillissant, je me rends compte que ce qui me passionne surtout, ce sont les arbres. J'espère qu'il amusera George, qu'il les regardera grandir alors que lui-même grandira".

La duchesse de Cornouailles, sa femme Camilla, a d'ailleurs ajouté : "C'est incroyable de voir la proportion que prend ce bois. Les arbres étaient minuscules quand on les a plantés et maintenant nous nous sentons tout petits à leurs côtés".

Le prince Charles est depuis des décennies un écologiste convaincu. Il a même initié ses fils, les princes William et Harry à ces questions. Durant son séjour en Océanie avec sa femme Meghan, le prince Harry était même revenu sur cet héritage : "Mon père parle de l'environnement depuis des années - sans fadaises ou hypothèses new-age - mais avec des preuves scientifiques et des faits". Gageons que les enfants des deux princes seront, eux aussi, éduqués à leur tour à ces problématiques.