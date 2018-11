La reine Elizabeth II, 92 ans, surprise en pleine séance d'équitation à Windsor

publié le 07/11/2018 à 16:50

Ce ne sont pas toutes les nonagénaires qui pourraient se targuer de monter aussi bien à cheval et de maintenir un agenda aussi chargé que celui de la reine Elizabeth II. La monarque âgée e de 92 ans a une nouvelle fois surpris ses sujets en chevauchant sans la moindre difficulté son poney Fell avec grâce le 5 novembre dernier.



Cette sortie n'était pas simplement pour le plaisir de prendre l'air frais de novembre. Sur la bride du fier destrier d'Elizabeth II on pouvait observer que trois coquelicots ont été déposés. Ce symbole est directement lié aux célébrations du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, qui est naturellement un événement historique pour toute l'Europe et le Royaume-Uni en particulier.

Elle s'est baladée dans le parc du château de Windsor, non pas en compagnie de son mari le duc d’Édimbourg, mais de son valet en chef Terry Pendryon. La reine est une grande passionnée d'équitation. Elle a appris à monter à cheval à l'âge de 4 ans et a toujours montré un grand attachement à ces animaux, aux courses équestres, chasses et à l'élevage de ces animaux.