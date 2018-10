DIAPORAMA - Meghan Markle et Harry tombent nez à nez avec une sosie de Meghan

publié le 31/10/2018 à 13:20

C'est une rencontre qui fait toujours un choc. Lors du séjour officiel du prince Harry et de Meghan Markle en Australie, le duc et la duchesse de Sussex ont fait la connaissance de Danielle Bazergy. La jeune femme était naturellement très émue d'avoir eu la chance d'échanger une poignée de main et quelques mots avec le couple. Mais l'émotion était aussi très présente pour le couple royal puisque la jeune australienne ressemble étrangement à Meghan Markle...



Même traits, même cheveux, même sourire, Danielle Bazergy a déjà joué de cette ressemblance en se déguisant en Meghan Markle avec une robe blanche et un diadème pour imiter la duchesse lors de son mariage. Dans sa Story Instagram, la coach sportive australienne est revenue sur cette rencontre avec humour : "Je viens juste de rencontrer Meghan Markle et le prince Harry en personne. Je ne plaisante même pas, je l'ai touchée, j'ai serré sa main, j'ai encore le cœur qui bat. Et, sans rire, le prince Harry a vérifié par deux fois à qui il avait à faire".

Dans sa Story sur Instagram, on peut voir la duchesse Meghan très amusée de cette rencontre et le prince Harry visiblement interloqué par cette troublante ressemblance. "Qui a placé ce miroir sur la plage ?" ou "Eh bien, tu ressembles beaucoup à ma femme", a écrit l'Australienne en légende de ces photos pour amuser ses abonnés.