"Le Meilleur Pâtissier" 2020 : qui sont les premières qualifiées pour la finale ?

publié le 23/12/2020 à 11:11

La compétition se resserre dans Le Meilleur Pâtissier. Elles ne sont plus que trois candidates en lice pour remporter le titre tant convoité et devront rivaliser de talents et de créativités pour conquérir les votes de Cyril Lignac et Mercotte.

Dans la première partie de la finale, diffusée le 22 décembre dernier sur M6, c'est Reine, la doyenne de l'émission qui a été éliminée du Meilleur Pâtissier. Reine est partie sous les applaudissements et les compliments de l'équipe du Meilleur pâtissier et a reçu le titre de "Meilleure mamie de France", par la présentatrice Julia Vignali. Ainsi, Bouchra, Élodie et Margaux se retrouveront pour la deuxième partie de la finale, diffusée le 30 décembre prochain.

Bouchra, secrétaire médicale de 32 ans dans le Val-d'Oise surprend le public et le jury de l'émission depuis ses débuts. Cela fait 5 ans qu'elle étudie le Cake Design pour réaliser des créations sucrées aussi belles que délicieuses. "Ma première réalisation c'était une petite voiture toute cabossée (...) et du coup je me suis entraînée, entraînée, entraînée, et maintenant quand je fais une voiture elle a l'air tout droit sortie de l'usine", expliquait-elle dans l'émission.

Élodie, 30 ans, gère une pizzeria en Alsace et confie dans les colonnes de Télé Star : "J'essaie de surprendre, d'être dans la créativité et la découverte. C'est pour que ça que je n'ai pas de recettes favorites. Je cuisine à l'instinct, en me basant sur les couleurs, les saveurs et les odeurs. Je me laisse guider par mes envies."



Quant à Margaux, 19 ans et étudiante dans le secteur commercial, elle explique au même magazine : "J'ai pas mal de commentaires pas très sympathiques : certains disent que je suis avantagée car je suis la plus jeune candidate, d'autres disent que ma voix est insupportable".