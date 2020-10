"Le Meilleur Pâtissier : Gâteaux sur commande" : qui est Merouan Bounekraf ?

publié le 07/10/2020 à 18:30

Après Le Meilleur Pâtissier sur M6, les fans de gâteaux et autres douceurs peuvent aussi regarder Le Meilleur Pâtissier : Gâteaux sur commande en deuxième partie de soirée. Pour cette nouvelle saison, Julie Vignali est rejointe par le chef Merouan Bounekraf.

À 30 ans, Merouan Bounekraf est déjà bien connu du grand public depuis sa participation dans Top Chef 2019, remporté par Samuel Albert. Véritable trublion de l'émission, Merouan fait rire et épate par sa maîtrise de la cuisine. Alors chef dans un hôtel de luxe lors de son arrivée dans Top Chef, il confie : "La cuisine est devenue ma secte en j'en suis devenu le gourou". Il sera éliminé au bout de 9 semaines de compétition.

C'est aussi pour ses punchlines que son passage a marqué les fans de Top Chef. Par exemple, dans une des épreuves de brigade, alors que la tension est à son comble dans la compétition, il déclare : "Aujourd'hui, on n'a pas le choix parce que nous on n'a pas le temps d'aller en deuxième épreuve. Là, on finit ça, on dresse, on nettoie, on se barre. On a poney subaquatique. Si on n'y va pas, la licence de poney elle saute, on ne fait plus partie du club."

Né à Gonesse (Val-d'Oise), Merouan Bounekraf a passé un CAP Cuisine à Villiers-le-Bel. Dans les colonnes de Libération, il confie : "J’ai passé ma vie dans ce métier. Plus jeune, je passais les concours. Quand je me suis raté sur le "meilleur apprenti", je voulais me suicider" et cite souvent le chef lyonnais Paul Bocuse.

Merouan : il n’en loupe pas une pour se faire remarquer 😂 #TopChef pic.twitter.com/ApNgm7ARZ9 — M6 (@M6) April 3, 2019

Un chef des réseaux sociaux

À ses 46.000 abonnés sur Instagram, Merouan Bounekraf livre ses secrets de cuisine, des recettes (réalisées et filmées à n'importe quelle heure du jour et de la nuit) et continue d'enchaîner les blagues comme dans Top Chef et Le Meilleur Pâtissier : Gâteaux sur commande. Sur YouTube, il réalise aussi une émission Un gars, une quiche avec la comédienne Edwina Girard où le duo concocte des bons plats pour toutes les occasions et les cuisiniers amateurs.