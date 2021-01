publié le 23/01/2021 à 14:52

C'est un grand nom de la télévision américaine qui disparaît. Larry King, pionner des médias américains, est décédé le 23 janvier 2020 à 87 ans dans un hôpital de Los Angeles. L'annonce de sa disparition a été publiée sur son compte Twitter officiel.

"Pendant 63 ans, sur toutes les plates-formes, de la radio à la télévision et les médias numériques, Larry King a réalisé des milliers d'interviews, reçu de nombreux prix et des éloges dans le monde entier pour son talent unique ", peut-on lire dans le texte lui rendant hommage sur le réseau social.

Avec ses manches retroussées, ses cravates de toutes les couleurs et ses grandes bretelles, Larry King est l'un des visages les plus connus de la télévision américaine. "Qu’il s’agisse d’interviewer un président américain, un dirigeant étranger, une célébrité, un personnage aux prises avec des scandales ou un homme à tout faire, Larry aimait poser des questions courtes, directes et simples. Il croyait que les questions concises fournissaient habituellement les meilleures réponses, et il n’avait pas tort de croire cela", décrit la suite de l'hommage à Larry King.

Parmi les personnalités qu'il a pu interviewer : tous les présidents américains depuis 1974, Yasser Arafat, Vladimir Poutine ou encore Barbra Streisand et Marlon Brando dans son émission Larry King Live, qu'il a présenté pendant 25 ans sur CNN.

> Donald and Melania Trump as newlyweds (2005 CNN Larry King Live full interview)

En 2012, il lance une autre émission Larry King Now sur Ora TV, une chaîne sur Internet, qu'il a cofondée. Un an plus tard, il anime un autre show : Politicking with Larry King, toujours sur Ora TV.

Hospitalisé en décembre dernier

Comme le rappelle le média américain Today, Larry King avait été hospitalisé en décembre dernier après avoir contracté le coronavirus. Il avait été placé en soins intensifs pendant quelques jours. Souffrant de diabète type 2, il faisait partie des personnes à risques face au coronavirus. Une source proche de la famille avait confié que Larry pensait avoir eu le coronavirus, "à cause d'un professionnel de santé" qui travaillait chez lui.