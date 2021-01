Coronavirus États-Unis : le célèbre journaliste Larry King contaminé et hospitalisé

publié le 03/01/2021 à 08:50

Il est l'une des figures les plus connues à l'international de la télévision américaine. Larry King, journaliste passé notamment par CNN pendant 25 ans, a été hospitalisé il y a une semaine pour cause de contamination à la Covid-19, a annoncé la chaîne d'informations en continu samedi 2 janvier. Il est actuellement soigné à Los Angeles, au prestigieux Cedars Sinai Medical Center.

Âgé de 87 ans, Larry King souffre de plusieurs pathologies qui le fragilisent et le rendent d'autant plus vulnérable. Le journaliste souffre de diabète de type 2 et a connu de nombreux problèmes médicaux, notamment plusieurs crises cardiaques, un cancer du poumon et une angine de poitrine, une maladie causée par une diminution du flux sanguin vers le cœur.

Il est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la télévision américaine, connu pour ses manches de chemise retroussées, ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes.

Pendant 25 ans, dans son émission Larry King Live, il a interviewé les plus grandes personnalités de la planète, ainsi que tous les présidents des États-Unis depuis 1974. Parmi les personnes passées à son micro, on peut citer le Palestinien Yasser Arafat ou le Russe Vladimir Poutine, ainsi que des stars comme Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand.

Larry King a quitté CNN en 2010. Il a ensuite continué des entretiens, diffusés sur son site, et lancé en 2012 l'émission Larry King Now sur Ora TV, une chaîne sur internet à la demande, qu'il a cofondée. En 2013, il a commencé à y animer l'émission Politicking with Larry King.