publié le 12/10/2018 à 09:59

Une femme malconnue. Dans Laeticia, la vraie histoire (ed Plon), Laurence Pieau et François Vignolle reviennent sur la vie de Laeticia Hallyday, qu'elle a sacrifié pour son époux. "Elle a une conception du couple qui est assez étonnante (...). Autant Sylvie Vartan et Nathalie Baye avaient une carrière, autant celle de Laeticia Hallyday a été de se consacrer à son mari. Ça a été le grand projet de sa vie", explique Laurence Pieau.



D'abord effacée, Laeticia Hallyday acquiert au fil des années une grande autonomie. "Elle est devenue plus forte et a commencé à imposer ses choix (...). Elle va devenir directrice artistique et Johnny va la laisser faire. Elle va plutôt bien mener sa barque, tout en continuant à avoir une vie en parallèle. C'est une femme qui cloisonne beaucoup", affirme Laurence Pieau.



La journaliste revient également sur le soir où Johnny Hallyday est décédé, le 5 décembre dernier. Elle explique que Laeticia Hallyday a mis sept heures à accepter de rentrer dans la chambre, où reposait son mari. Effondrée, elle peut alors compter sur le soutien de Brigitte Macron. "Elle va même intervenir, quand Jean-Pierre Camus apprend que Laura Smet et David Hallyday ne veulent pas se rendre au funérarium pour la fermeture du cercueil. Il y a un investissement affectif de Brigitte Macron", affirme Laurence Pieau.