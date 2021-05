Lady Gaga révèle être tombée enceinte après avoir été violée à 19 ans

Lady Gaga dans le premier épisode du documentaire "The Me You Can't See"

publié le 21/05/2021 à 14:12

Pour le documentaire The Me You Can't See, produit par le prince William et Oprah Winfrey et consacré à la santé mentale, Lady Gaga s'est confiée comme rarement. Dans le premier épisode de cette série-documentaire d'Apple TV+, qui démarre ce 21 mai, la chanteuse et actrice révèle avoir été violée.

À 19 ans, Lady Gaga est violée par un producteur, dont elle refuse de révéler l'identité. "Il n'arrêtait pas de me demander d'enlever mes vêtements. J'ai, je n'ai plus bougé et je ne me rappelle rien", explique la chanteuse, l'émotion dans la voix face à la caméra. Des semaines plus tard, Lady Gaga se sent "très très malade". "Puis j'ai réalisé que cette douleur était la même que celle que j'avais ressenti après que mon violeur m'est déposé enceinte, en train de vomir, au coin de la rue près de la maison de mes parents. J'ai été enfermé dans un studio pendant des mois", dans les propos rapportés par USA Today.

Après ce traumatisme, Stefani Germanotta de son vrai nom subit "une crise psychotique et pendant des années je n'ai plus été la même femme". L'artiste s'était confiée pour la première fois en 2014 sur le stress post-traumatique dont elle est victime après avoir été violée.

> The Me You Can't See — Official Trailer | Apple TV+

Lady Gaga encourage les victimes à parler

Dans le documentaire, elle explique aussi : "La douleur que je ressens est celle que j'ai ressentie lorsque j'ai été violée. J'ai passé tellement d'IRM et de scanners. Ils n'ont rien trouvé, mais votre corps se souvient (du traumatisme, ndlr). Je ne pouvais plus rien ressentir, je me suis dissociée. C'est comme si votre cerveau arrête de fonctionner. Vous ne comprenez pas pourquoi personne ne panique, mais vous, vous êtes complètement dans la paranoïa".



La guérison et la reconstruction ont duré "deux ans et demi" pour Lady Gaga qui encourage les victimes à libérer leurs paroles. "Ouvrez votre cœur à quelqu'un, car je vous le dis, je suis passée par là et les gens ont besoin d'aide. Pouvoir en parler fait partie de ma guérison", conclut-elle.