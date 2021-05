"Riverdale" : KJ Apa et Clara Berry attendent leur premier enfant

publié le 20/05/2021 à 13:06

KJ Apa, l'interprète d'Archie Andrews dans Riverdale sur Netflix et sa compagne la mannequin Clara Berry seront bientôt parents. Le couple a annoncé la bonne nouvelle via des photos sur Instagram, postées dans la soirée du 19 mai dernier.

KJ Apa avait commencé à teaser la nouvelle avec une photo où il pose dans un canapé avec Clara Berry. On distingue son baby bump, malgré le contre-jour. La mannequin française a ensuite posté des photos sur son compte Instagram ne laissant plus aucun doute. L'annonce a pu en surprendre plus d'un et plus d'une, puisque la grossesse de Clara Berry avait été gardée secrète.

KJ Apa avait confié être en couple avec Clara Berry en février 2020 après des mois de rumeur. L'acteur de 23 ans avait toujours éludé les questions sur sa vie privée. Les membres du casting de Riverdale dont Lili Reinhart (Betty Cooper), Vanessa Morgan (Toni Topaz) et Camila Mendes (Veronica Lodge) ont chaleureusement félicité KJ Apa et Clara Berry sur les réseaux sociaux. Le couple n'a, pour le moment, pas précisé la date de l'accouchement, ni le genre du futur bébé.