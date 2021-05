A$AP Rocky a-t-il officialisé être en couple avec Rihanna ?

publié le 20/05/2021 à 13:57

Rarement A$AP Rocky s'est autant confié sur sa vie amoureuse. Depuis plusieurs mois, les rumeurs vont bon train sur son couple supposé avec Rihanna, dont il a toujours été proche. Le rappeur vient de rajouter des litres d'eau au moulin dans un long entretien accordé au magazine QG, le 19 mai.

A$AP Rocky avoue en effet être profondément amoureux. S'il ne mentionne pas le nom de Rihanna, les lecteurs et les lectrices peuvent lire entre les lignes. Lorsque la journaliste lui demande comment il sent en couple, l'interprète de Testing lui répond : " Je me sens tellement mieux. C'est tellement mieux quand tu trouves The One (la bonne). Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Je pense que quand tu sais, tu sais. C'est la bonne". Une déclaration d'une douceur qui fera fondre les cœurs des fans. Un peu plus loin dans son interview, il explique aussi combien "elle a absolument influencé" sa musique.

Les deux artistes dont les carrières sont auréolées de gloire, ont été photographiés ensemble dans un restaurant new-yorkais en compagnie de leurs amis, le 29 novembre dernier, comme le rapporte le média américain Page Six. Une source a ensuite confié au média américain People que Rihanna et A$AP Rocky sont "bien en couple", confirmant une rumeur démarrée il y a plusieurs mois après la rupture de Rihanna avec l'homme d'affaires Hassan Jameel.