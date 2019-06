Et pourquoi pas Cher ? La chanteuse cartonne avec son "Here we go again Tour" et fête les 20 ans de Believe" en 2019

La tension est palpable dans la capitale du blackjack et de la roulette. Pas de hasard cependant dans cette histoire puisque, comme cela avait été annoncé le 24 septembre 2019, Céline Dion, la reine du Caesars Palace de Las Vegas, abdique samedi 8 juin 2019. 16 ans se sont écoulés depuis son couronnement. Sa résidence fut enchantée mais une ère nouvelle est arrivée et le temps est venu de céder le trône. Mais qui pour remplacer l'irremplaçable ?



La liste des prétendantes n'est évidemment pas très longue au vu de la mission délicate de la future souveraine. En pôle position, Lady Gaga, qui on l'espère revêtirait sa panoplie de lumière plutôt que son look jean/t-shirt d'A Star is Born. La mère des Little Monsters (ses fans auto-proclamés) est déjà en résidence à Las Vegas au Park Theater, le déménagement ne serait pas trop compliqué.

Et pourquoi pas Christina Aguilera qui multiplie elle-aussi les concerts dans la ville plantée au cœur du désert Nevada. La fille spirituelle de Cher - également pressentie - habituée du burlesque, pourrait nous étonner.

Petite pensée pour Britney Spears qui a dû annuler toute une série de concerts à cause de son internement psychiatrique. Si le flambeau ne lui sera certainement pas confié pour la saison 2020, l'étincelle brillera peut-être à nouveau dans les années à venir. L'interprète de Baby One More Time s'est en tout cas déjà remis à l'entraînement, la preuve sur ses images publiées sur son compte Instagram.

Céline Dion, qui est tout de même sur le podium des chanteuses les plus riches du monde, arrête la scène pour une bonne raison : son Courage World Tour qui débutera le 18 septembre 2019. Pour l'heure, seules les dates américaines ont été dévoilées mais patience, l'interprète de Ne partez pas sans moi ne tardera certainement pas à envahir le monde.

16 years ago Celine started her first residency in Las Vegas… throwback to her opening night in 2003. Only 4 more shows to go! // Il y a 16 ans Céline commençait sa résidence à Las Vegas… souvenirs de la première de A New Day en 2003. Il ne reste que 4 spectacles! - Team Céline pic.twitter.com/ei67ppHEf3 — Celine Dion (@celinedion) 4 juin 2019