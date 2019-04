publié le 05/04/2019 à 13:17

Le tabloïd américain TMZ révélait que Britney Spears est internée en hôpital psychiatrique pour "détresse émotionnelle". Céline Dion s'est alors montrée d'un soutien indéfectible envers l'interprète de Oops, I did it again.



La chanteuse québécoise qui se lancera très prochainement dans une tournée mondiale, s'est confiée au média américain Entertainment Tonight dans une très longue interview : "Pour le moment, elle a besoin de courage, alors je lui envoie tout mon courage, ma force intérieure, ma stabilité [...]", a-t-elle expliqué avec émotion.

Celle qui s'est battue pendant des mois contre le cancer de son mari, René Angélil, qui l'a quittée en 2016, connait ce sentiment d'impuissance face à la maladie : "Vous savez, quand vous traversez quelque chose de difficile, surtout avec un membre de votre famille, vous trouvez en vous une force que vous ignoriez avoir. Je ne la connais pas personnellement, mais au bout d’un moment, quand on traverse une période difficile, on revient plus fort", a-t-elle enchaîné.

Selon le média américain TMZ et confirmé par Variety, la chanteuse de 37 ans suivra un traitement et restera internée pendant au moins un mois. Cet internement serait notamment lié à la santé fragile de son père, Jamie, hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois.