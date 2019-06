Céline Dion a commencé sa résidence "A New Day..." en mars 2003

publié le 07/06/2019 à 09:10

Céline Dion va faire ses adieux à Las Vegas et à la scène du gigantesque Caesars Palace le samedi 8 juin 2019. L'occasion pour la chanteuse de partager ses plus beaux souvenirs de ses années de concerts dans la ville des casinos." L’aventure à Las Vegas a vraiment été une affaire de famille… Les souvenirs resteront pour toujours", écrivait-elle en partageant des photos d'elle avec son mari René Angélil ou son premier fils René-Charles, encore enfant, dans les coulisses.



L'équipe de Céline Dion a aussi partagé cette vidéo de sa toute première représentation en 2003. "Il y a 16 ans, Céline commençait sa résidence à Las Vegas… souvenirs de la première de A New Day en 2003. Il ne reste que 4 spectacles !", expliquaient-ils sur le compte Instagram de la chanteuse quelques jours avant son dernier show.

Céline Dion ne va pas prendre sa retraite pour autant. Elle a annoncé qu'à partir du 18 septembre 2019 débuterait une nouvelle tournée mondiale baptisée Courage World Tour. Une tournée qui devrait faire la place belle aux titres de son prochain album en anglais Courage. Mais que les francophones se rassurent, Céline Dion ne les oublie pas (non, jamais) puisqu'elle prépare aussi un album entièrement écrit dans la langue de Molière. Elle l'avait confié lors de l'émission 50' Inside.