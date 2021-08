Lady Diana : la BBC va verser 1.5 million de livres de dédommagement à la famille royale

La BBC espère faire amende honorable auprès de la famille royale après l'interview de Lady Di en 1995. Après une enquête en mai dernier, le journaliste Martin Bashir a reconnu qu'il avait utilisé des méthones malhonnêtes pour interviewer la princesse de Galles.

"Je n'ai jamais voulu faire de mal à Diana et je ne pense pas que nous l'avons fait. Nous avons réalisé l'interview dans les termes qu'elle souhaitait, de l'alerte au palais, à la date de diffusion de l'émission et de son contenu. Ma famille et moi nous l'aimons", expliquait Martin Bashir dans les colonnes du Sunday Times. Dans cette interview choc, Lady Di révélait entre autres qu'il y avait "trois personnes" dans son mariage - en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles - et reconnaissait avoir elle-même une liaison.

Le 15 août dernier, la BBC a décidé de dédommager la famille royale d'1.5 million de livres sterling, comme le révèle le Daily Mail. Cet argent sera reversé à une œuvre de bienfaisance choisie par la famille royale, dont les princes Harry et William. C'est Charles Spencer, le frère de Lady Di, qui a eu l'idée du don. "C'est une décision admirable bien que ça n'efface en rien les dommages qui ont été causés et la culpabilité de la BBC", explique Rosa Monckton, amie proche de la princesse de Galles.