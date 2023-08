"La Tribune" annonce le lancement de "La Tribune Dimanche", dès le 8 octobre chez les marchands de journaux

Avec un premier tirage de 120.000 exemplaires, la Tribune dimanche qui sera lancée le 8 octobre prochain par le journal La Tribune, ambitionne de devenir le rendez-vous incontournable des lecteurs et lectrices de la presse qui parait le dimanche. Cette annonce marque aussi un retour aux sources pour le journal La Tribune, devenu "numérique" depuis 2012.

Un retour aux sources et... un pari.

Selon son président Jean-Christophe Tortora, qui a accordé à RTL sa première interview radio sur cette naissance, "pour nous, c'était très important d'accompagner nos lecteurs également le week-end. Parce que finalement, le week-end, c'est le moment où les Français ont le plus de temps disponible pour lire… Lire des grands formats, des grandes enquêtes et paradoxalement, si c'est le jour où il y a le plus de temps pour la détente et la lecture, c'est ce jour là où il y a le moins d'offres en presse nationale. Nous voulons enrichir cette offre du dimanche matin."

La Tribune Dimanche ce sera : "Plus de culture, du décryptage sur les grands enjeux de société, de la politique, des débats, des entretiens, des sujets qui touchent les Français comme l'écologie et l'éducation", rappelant au passage que pour moitié, la rédaction de La Tribune est en régions.





Quel journal pour quel contenu ?

"La Tribune dimanche, promet Jean-Christophe Tortora, proposera une offre beaucoup plus élargie que celle de la semaine. Parce que ça correspond bien aussi aux attentes de lecteurs qui en veulent plus le week-end. 32 pages dont la moitié sera dédiée à des sujets culture, les loisirs, le lifestyle, la littérature...".

La Tribune dimanche ambitionne de s'installer durablement le week-end dans les kiosques, même si certains y voient "un pari risqué" : "C'est un investissement sur du moyen et long terme précise Jean Christophe Tortora le président de La Tribune. C'est sûr que c'est un pari audacieux. Il n'y a pas eu de création de q