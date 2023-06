Pourquoi le prince Harry est-il de retour à Londres ?

En début de semaine, le prince Harry sera de retour au Royaume-Uni pour témoigner devant la haute cour de justice dans le cadre d’un procès qu’il a intenté – auprès d’autres stars – contre le groupe de presse du tabloïd Daily Mirror.



Harry reproche au groupe de presse d’avoir utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée. Début mai, l’organe de presse l’avait admis : il a notamment engagé un détective privé pour suivre le prince dans une boite de nuit. Le Daily Mirror a présenté des excuses sans réserves et reconnaît que le fils de Charles III a droit à des compensations.



Résultat : Harry se rend à Londres en début de semaine et sera à la barre, potentiellement pendant 3 jours, pour donner sa version des faits et être questionné.

Lorsqu'il arrivera au tribunal, le prince Harry doit s’attendre à deux choses : que son entrée soit remarquée et qu’on l’accuse encore d’agir de manière indigne pour un membre de la famille royale en acceptant de témoigner à ce procès.

On est en face de quelque chose qui n’est jamais arrivé auparavant. Richard Fitzwilliams, spécialiste de la Monarchie

"On est en face de quelque chose qui n’est jamais arrivé auparavant", précise Richard Fitzwilliams, spécialiste de la Monarchie. "Il y a eu des litiges dans le passé, entre la reine et différents groupes de presse, ou avec Kate et William contre le magazine Closer. Mais ça s’est toujours fait sans eux au tribunal", explique-t-il.

Pour preuve, avant de conclure la dernière audience en date, le tribunal s’est demandé comment s’adresser à Harry. "Votre grâce", ou bien "Sir" ? Finalement, ils n'ont pas encore tranché.



Les véritables raisons derrière la présence du prince Harry

Le prince Harry se sent investi d’une mission. Sa notoriété, son expérience des médias – du décès de sa mère à la course poursuite dont il aurait été victime avec son épouse à New York récemment – lui donnent une légitimité particulière. Mais, selon Richard Fitzwilliams, ce n’est pas tout.



"Il a fait des erreurs en racontant trop de choses dans ses mémoires Le Suppléant : la perte de sa virginité, les engelures sur son pénis, sa prise de drogue ou le nombre de talibans qu’il a tué… Cette apparition, il l'espère, lui redonnera un peu de sérieux", explique encore l'expert.

Si le Daily Mirror a admis avoir utilisé des méthodes illégales pour se renseigner sur la vie privée du prince, le tabloïd nie en revanche avoir piraté son téléphone… Une nuance qui sera l’un des points d’achoppement principaux de ce procès.

