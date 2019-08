Kate Middleton et le prince William prennent un vol low-cost avec leurs enfants

publié le 23/08/2019 à 11:29

Quelques jours après les critiques adressées à Mehgan Markle et au prince Harry pour leurs nombreux voyages en jet privé, Kate Middleton et le prince William ont été vus en train de sortir d'un avion low-cost de la compagnie FlyBe.

C'est le Daily Mail qui a révélé l'information. Kate Middleton, sa mère Carole Middleton, la nourrice Maria Borrallo, le prince William et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis, ont pris l'avion de 8h45 pour rejoindre la Reine et le prince Philip au Château de Balmoral, en Écosse. Le vol de l'aéroport anglais Norwich International à l'aéroport écossais d'Aberdeen aurait coûté dans les 73 pounds (environ 80 euros).

"Ils étaient assis tout devant", a raconté un passager au Daily Mail. "Je fais ce trajet tout le temps et nous n'avons pas été les plus futés. Personne ne savait qu'ils étaient dans l'avion. J'ai réalisé plus tard que la mère de Kate était assise quelques rangs devant moi", a-t-il confié.

L'auteur spécialiste de la famille royale Robert Jobson en a profité pour rappeler que la famile royale avait l'habitude de voyager sur des vols peu chers : "Il y a eu beaucoup de mensonges dits plus tôt dans la semaine, sur le prince Harry et Meghan Markle et leur besoin de voyager en jet privé pour des raisons de sécurité. (...) Diana voyageait souvent sur des lignes peu chères. Le fait que William et Kate le fassent, prouve qu'on peut le faire, il n'y a eu aucun problème sur le vol, et puis s'il y en avait eu, il y avait les officiers de protection".