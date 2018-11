VIDÉO - La jeune princesse Leonor d'Espagne a fait son premier discours public

publié le 01/11/2018 à 17:39

Son visage est certainement moins connu que celui des princes et princesses de la couronne britannique et pourtant. Leonor d'Espagne, fille aînée du roi Felipe VI et de la reine Letizia, deviendra la future reine d'Espagne. Elle sera la première femme à accéder au trône depuis Isabella II, qui régna de 1833 à 1868.



Ce mercredi 31 octobre 2018, la princesse des Asturies a fait son entrée dans la vie publique en prononçant son premier discours officiel comme membre de la famille royale. La jeune fille de 13 ans a parlé d'une voix ferme et lu les premières lignes de la Carta Magna, la constitution espagnole. Son père, le roi Felipe VI, se tenait à ses côtés et l'écoutait attentivement pour ce grand moment.

Alors jeune prince, le monarque actuel s'était aussi exprimé publiquement au même âge, 13 ans pour son entrée dans le monde des adultes. Il avait choisi de parler de la région des Asturies.

Le roi felipe VI embrassant la princesse Leonor après sa lecture de la Constitution Crédit : Sipa

Après ce discours, que l'on imagine stressant pour l'adolescente, le père et la fille se sont embrassés tendrement sous le regard de la reine Letizia et de l'infante Sofía, la petite sœur de Leonor, et de dizaines de photographes et journalistes, avant de quitter l'estrade.

La famille royale espagnole Crédit : Sipa