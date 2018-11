Meghan Markle : toutes ces habitudes qui la font ressembler à Lady Di

publié le 02/11/2018 à 13:15

Lady Diana serait fière de sa bru. Officiellement entrée dans la famille royale il y a maintenant six mois, Meghan Markle a pris ses marques. Et la duchesse du Sussex accuse quelques ressemblances avec la mère de son époux, lady Diana, rapporte Le Mirror. Enfants, œuvres caritatives, looks... Les ressemblances sont de plus en plus troublantes...



La similitude entre les deux femmes peut être aperçue lors des déplacements : très engagée dans les œuvres caritatives, comme la princesse de Galles à l'époque, Meghan Markle a participé, depuis son mariage avec le prince Harry, à de nombreux événements en faveur notamment des soldats de guerre blessés ou handicapés (Invictus Games), des personnes LGBT (Commonwealth Youth Forum), des réfugiés du Rwanda... La duchesse du Sussex s'est également déclarée ouvertement féministe lors d'un discours à l'ONU.

"Lady Di 2.0"

Et son altruisme ne s'arrête pas là. Dernièrement, Meghan Markle, en visite en Nouvelle-Zélande, a souhaité que des tranches de gâteau soient apportées à des enfants qui l'attendaient à la sortie d'un café. Comme sa belle-mère à l'époque, la jeune femme de 37 ans n'hésite d'ailleurs pas à être très proche des enfants, à les réconforter, à les prendre dans ses bras et à plaider en leur faveur. Une deuxième particularité qui la rapproche davantage de lady Diana qui était également très investie dans la cause des enfants.

Meghan Markle marque aussi la ressemblance grâce aux looks qu'elle aborde. Ses tenues, couleurs et bijoux ne sont pas sans rappeler ceux de lady Diana lors des mêmes circonstances. Robes dénudées au col bateau, robes à ceinture, motifs... Ses looks sont travaillés pour plaire au plus grand nombre, mais aussi pour rendre hommage à celle qu'on surnommait "la princesse du peuple".



Et il semblerait que ces similitudes ne soient pas totalement dues au hasard : d'après une amie d'enfance de Meghan Markle, interviewée par le Daily Mail, celle-ci serait fascinée par la princesse de Galles depuis sa lecture de Diana : sa vraie histoire, d'Andrew Morton. Elle souhaiterait même devenir la "lady Di 2.0". Son surnom dans les couloirs de Buckingham Palace serait d'ailleurs "Di 2". Désormais mariée au prince Harry, il semble donc tout naturel qu'elle cherche à rendre hommage à la princesse disparue en 1997.