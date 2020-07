La rappeuse américaine Megan Thee Stallion blessée par balles

publié le 16/07/2020 à 17:30

La rappeuse américaine Megan Thee Stallion a annoncé, mercredi 15 juillet, avoir été hospitalisée après avoir été blessée par balles dimanche 12 juillet.

L’artiste de 25 ans s’est exprimée dans un post sur son compte Instagram. Elle explique avoir "été blessée par balles, à la suite d’un crime qui a été commis contre elle et dans l’intention de la blesser physiquement".

Saine et sauve, la rappeuse raconte n’avoir jamais été arrêtée : "Les policiers m’ont conduite à l’hôpital où j’ai subi une opération pour retirer les balles", poursuit-elle. "Je suis incroyablement reconnaissante d’être en vie et de pouvoir me rétablir complètement, mais il était important pour moi de clarifier les détails de cette nuit traumatisante. Je me concentre actuellement sur mon rétablissement, afin de pouvoir retourner à ma vie et recommencer à faire de la musique dès que possible."

Les circonstances de l’événement restent pour le moment inconnues. Megan Thee Stallion est actuellement l’étoile montante du rap américain, grâce notamment à son titre Savage en duo avec Beyoncé.