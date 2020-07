Mort de Naya Rivera : sa famille publie une lettre touchante de remerciements

publié le 15/07/2020 à 20:29

Après cinq longs jours de recherche, le corps de Naya Rivera a finalement été retrouvé le lundi 13 juillet dans le lac Piru, au Nord de Los Angeles. L'actrice de 33 ans, connue pour son rôle dans la série Glee, s'est noyée lors d'une sortie en bateau avec son fils, Josey.

Les proches de la défunte peuvent désormais faire leur deuil. Sa famille a tenu à remercier publiquement toutes les personnes qui ont apporté leur soutien depuis la disparition de Naya Rivera.

Gladyz Gonzalez, la manager de l'actrice, a partagé au site américain Deadline une lettre rédigée par sa famille. Voici son contenu : "Nous sommes très reconnaissants envers l'effusion d'amour et de prières pour Naya, Josey et notre famille au cours de la semaine dernière. Alors que nous pleurons la perte de notre belle légende, nous sommes bénis de pouvoir honorer son héritage éternel et son esprit magnétique. Naya était un talent incroyable, mais surtout une personne, une mère, une fille et une sœur bien meilleure".

La deuxième partie de la lettre est consacrée aux remerciements : "Merci aux hommes et aux femmes des départements du shérif du comté de Ventura, Tulare et San Luis Obispo, pour votre engagement et vos efforts inébranlables pour retrouver Naya. Nous remercions et applaudissons sans fin l'héroïne qui l'a trouvée. Merci à ses amis, collègues et fans pour leur soutien continu. Le ciel a gagné un ange insolent. Nous vous prions de bien vouloir respecter notre vie privée en cette période très difficile".