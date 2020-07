Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Une scène de crime à New York (illustration)

publié le 13/07/2020 à 22:20

Aux alentours de 11h30 le dimanche 12 juillet, une fusillade éclate sur Madison Street à New York. Trois hommes se font tirer dessus, un bébé âgé d'un an aussi. Ce dernier n'a pas survécu à ses blessures, il est mort le lendemain à l'hôpital.

Les auteurs du crime restent inconnus à l'heure actuelle. Ils sont arrivés sur les lieux en voiture, sont sortis arme à la main avant de faire feu sur leurs victimes. Le bébé a immédiatement été emmené au Maimonides Medical Center selon le New York Post.

Alors que les médecins pensaient être capables de le sauver à son arrivée, le très jeune garçon est décédé aux alentours de 2h30. Les autres hommes touchés par les coups de feu, âgés de 27 et 35 ans, s'en sortent mieux. Ils sont aussi hospitalisés mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils ont respectivement été touchés à la cheville, à l'aine et à la jambe.

Cette fusillade n'est pas un cas isolé à New York. Dimanche soir toujours, deux adolescents de 12 et 15 ans se sont fait tirer dessus au cours de deux fusillades différentes, à Brooklyn et Harlem.