publié le 08/07/2020 à 14:40

Instagram a annoncé mardi 7 juillet le déploiement officiel de sa fonctionnalité permettant d'épingler des commentaires sous les publications. Testée depuis mai dans certaines régions du monde, cette nouvelle option laisse la possibilité aux utilisateurs d'épingler trois commentaires de leur choix en haut de la discussion sous une publication. Elle devrait être d'un grand secours pour les marques et les utilisateurs les plus populaires de la plateforme qui doivent gérer un flux très importants de messages sous leurs posts.

Les commentaires épinglés sont disponibles dans la dernière mise à jour de l'application. Il faut faire glisser un commentaire de la droite vers la gauche pour faire apparaître les options de signalement et de suppression et sélectionner l'icône en forme de punaise. La personne dont le commentaire a été épinglé sera notifiée.

Instagram permet d'épingler trois commentaires sous les publications Crédit : Instagram

À travers cette fonctionnalité, le réseau social propriété de Facebook espère permettre aux utilisateurs de mieux contrôler les échanges sous leurs photos et vidéos. Ces derniers peuvent désormais influencer les échanges dans le bon sens en mettant en évidence des commentaires positifs et modérer plus facilement les réponses négatives et abusives qui apparaissent sous les commentaires épinglés.

Depuis l'arrivée d'Adam Mosseri à sa direction, Instagram a multiplié les initiatives pour lutter contre le harcèlement, la désinformation et les comportements abusifs sur sa plateforme. En mai, le réseau social avait déjà lancé un outil permettant de supprimer massivement des commentaires. L'entreprise utilise aussi l'intelligence artificielle pour bloquer de façon automatique les commentaires offensants et avertir les utilisateurs sur le point de laisser des messages nuisibles dans les légendes et sous les photos.