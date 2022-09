"À la folie" : pourquoi il ne faut pas rater le nouveau téléfilm de M6 avec Marie Gillain

L'événement ce mardi soir à la télévision, c'est À la folie, sur M6, un téléfilm bouleversant qui montre l'emprise qu'exerce un pervers narcissique sur la femme de sa vie. Un téléfilm très réussi, Marie Gillain y est victime de ce pervers narcissique, charmant et drôle. Leur rencontre est tellement amusante, par les toilettes d'un restaurant où elle s'est réfugiée pour fuir un speed dating ennuyeux.

C'est très bien écrit et c'est l'omelette norvégienne, qui fait souffler le chaud, la folle passion et le froid, la jalousie, la colère, la volonté de la faire passer pour folle. "C'est un vrai méchant, mais tellement bien écrit, portraituré. C'est un film qui arrive non seulement à traiter des sujets lourds, mais avec des vrais moments de comédie", explique Alexis Michalik, son interprète.

Elle était lumineuse, elle devient cireuse, elle était équilibrée, elle devient déprimée, déséquilibrée, désespérée. Chapeau à Marie Gillain d'avoir accepté d'être enlaidie, amoindrie et rabougrie. "C'est ce qui me touche, moi, en tant que spectatrice. Mais se voir décomposée à l'écran, c'est pas évident, mais c'est le principe de cette histoire. C'est une femme avec ses atouts, ses petites faiblesses, mais qui est bien dans sa vie et qui va rencontrer un homme qui justement va appuyer là où ça fait mal. Il l'a totalement anéantie", dit-elle.

Alors, elle le dit, des pervers narcissiques, elle en a connus quelques-uns, même beaucoup (elle ne dit pas les noms), mais quand même pas à ce degré-là. Ne loupez pas la première scène, absolument spectaculaire et symbolique.

