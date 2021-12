La chronique de Laurent Gerra du 10 décembre

Au Canada, des exemplaires de Lucky Luke, d'Astérix ou encore de Tintin ont été brûlés dans des écoles car jugés discriminatoires. Pour évoquer le sujet, Laurent Gerra se mue en Fabrice Luchini, amoureux des libres.

"Sous leurs airs humanistes, les adeptes du woke cachent de vrais petits dictateurs", affirme-t-il. Dans ces bandes dessinées, les Indiens d'Amérique sont représentés de manière dédaigneuse. "Le mâle blanc de plus de 50 ans aussi, est décrit d’une façon dédaigneuse par la culture woke, poursuit-il. Et c’est pas pour ça que je vais organiser un autodafé avec les livres d’Alice Coffin et Rokhaya Diallo."

Pour revenir sur la mort de Jean-Paul Belmondo, il y a quelques semaines, Laurent Gerra a ensuite imité Thierry Ardisson, interrogeant l'acteur depuis l'au-delà dans son émission "Hôtel du Temps".

"Salut les dédé, salut les cédé, salut les décédés, commence-t-il. Ce soir dans mon Hôtel du temps, je reçois un nouveau venu… Jean-Paul Belmondo… Salut, ma poule ! (...) Alors Jean-Paul, qu’est-ce que ça te fait d’être mort ?" "Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille", répond l'intéressé.