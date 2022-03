La chanteuse et actrice Lio confie avoir été violée à l'âge de dix ans

C'est une révélation qui nous fait découvrir une face plus sombre de la vie de Lio. Ce mardi 29 mars, la chanteuse star de Banana Split était à l'affiche du téléfilm Elle m'a sauvée, diffusé sur M6. À l'occasion de sa présentation, en conférence de presse, celle-ci a avoué avoir été concernée par des violences conjugales.

"Je suis tombée amoureuse d’un homme qui m’a tapé dessus et il s’est passé quelque chose de profondément injuste que je n'avais pas encore nommé. Mais j’ai toujours fait face. Je pense que je ne me suis pas aperçue à quel point j’étais en danger quand j’ai vécu mes violences conjugales qui ont été très loin. Je suis arrivée aux urgences", a-t-elle confié, en marge de la présentation du téléfilm, à nos confrères de Télé-Loisirs.

Dans le téléfilm, la chanteuse et actrice incarne Me Nathalie Tomasini, l'avocate de Laura Rapp, victime de violences conjugales et personnage principal d'Elle m'a sauvée.

L'interprète de Fallait pas commencer s'est également confié en révélant avoir "été violée par un proche" alors qu'elle était âgée de 10 ans. "Jamais personne n’a nommé ça un viol et moi, je me suis rendue compte il y a deux ans que j’ai été violée. J'ai mis ce mot là-dessus. Et depuis rien ne va", a-t-elle expliqué. Elle dénonce le manque de formation des policiers et gendarmes chargés d'enregistrer les plaintes. "On est maltraité même quand on vient porter plainte et que rien ne bouge", s'insurge la chanteuse.

"Elle m'a sauvée", un téléfilm diffusé par M6 ce mardi 29 mars, avec Juliette Roudet et Lio. Le programme est à retrouver sur 6play.