Ce samedi 12 mars 2022, Lio était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Le 29 mars prochain, la chanteuse sera au casting du téléfilm Elle m'a sauvée sur M6. Cette fiction réalisée par Ionut Teianu raconte l'histoire de deux femmes victimes de violences conjugales. Un long métrage poignant dans lequel Lio incarne l'avocate de l'une des victimes. Le téléfilm fait aussi écho à son passé de femme battue sur lequel elle s'est confiée avec émotion.



Ce matin pendant l'émission, l'interprète du tube Banana split a aussi révélé pourquoi, selon elle, on ne l'invite plus sur le plateau de Taratata diffusé sur France 2 : "Personne n'a envie que je fasse cette émission", a-t-elle notamment déclaré.

Très touchée par la situation des réfugiés ukrainiens, la chanteuse a donné son avis sur la guerre qui se déroule actuellement dans leur pays.

Côté télé, Lio est revenue sur son aventure dans Mask Singer et a dévoilé comment elle a négocié son cachet ! Elle s'est également exprimée sur sa participation à The Voice en Belgique et a confié pourquoi il est peu probable qu'elle apparaisse dans la version française du célèbre télé-crochet.

Patrice Carmouze était aussi présent ce matin dans le studio de On Refait La Télé ! L'animateur est notamment venu parler de Comment perdre une élection présidentielle à coup sûr, son documentaire qui sera diffusé le mercredi 23 mars sur Paris Première. Eric Dussart en a également profité pour le questionner sur son éventuel retour à la télé avec Christophe Dechavanne... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- Laurent Ruquier pourrait quitter la présentation de On est en direct sur France 2...

- Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 3 de Mask Singer sur TF1...

- Un homme célibataire depuis plus de 8000 jours dans la saison 7 de La villa des cœurs brisés sur TFX...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dit tout sur le temps de parole des politiques à la télé en période d'élection Présidentielle. Plus d'informations en vidéo !