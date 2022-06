"L'amour est dans le pré" : un ancien candidat retrouvé pendu dans sa ferme

Jean-Claude Joly était un candidat emblématique de L'amour est dans le pré. Découvert lors de la saison 6 du programme, il y avait rencontré Maud, avec qui il s'était marié et avait eu une petite fille, Charlotte. Jean-Claude avait su séduire les téléspectateurs de M6 grâce à sa bonne humeur et son humour légendaire.

L'agriculteur normand a été retrouvé pendu dans l'étable de sa ferme dans la nuit du 24 au 25 juin, indique le Courrier Cauchois. Jean-Claude et Maud vivaient une histoire amour qui a été assombrie par une condamnation en 2017 pour violences conjugales. Maud et son fils, qu'elle avait eu avant de rencontrer Jean-Claude, avaient été victimes de violences physiques de la part de l'agriculteur. Cela n'a pas empêché le couple de rester ensemble.

Après l'annonce de son décès, Karine Le Marchand, animatrice de l'émission, a souhaité rendre hommage à Jean-Claude. "Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m’avoir donné tant de joie et d’affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte", a-t-elle écrit sous un post Instagram, accompagné d'un diaporama de photo de Jean-Claude et sa famille.

