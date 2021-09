"L'amour est dans le pré" : Delphine et Franck face à leurs prétendantes

Les premiers épisodes de cette toute nouvelle édition de L'Amour est dans le pré continue ce lundi 6 septembre. Hervé le Picard et Vincent le Provençal qui ont eu droit à leurs séances de speed-dating la semaine dernière vont recevoir chez eux leurs prétendantes. À Paris, en revanche, les tête-à-tête se poursuivent pour deux nouveaux agriculteurs de cette saison 16 : Franck et Delphine. Huit femmes ont répondu au portrait de Franck, 46 ans. Une vraie première pour le célibataire plus habitué au calme de sa rivière. Delphine, elle, ne s'imaginait sans doute pas susciter autant de convoitises, dix femmes ont été séduites et s'apprêtent à rencontrer l'agricultrice.

Ils étaient 12 retenus par la production mais, après un abandon, ils ne seront plus que 11 à chercher l'âme-sœur face aux caméras de L'Amour est dans le pré. Cette 16e saison va continuer à égrainer tranquillement et à un rythme différent ses candidats à différents moments de l'émission : des premiers frissons aux belles ou déchirantes conclusions. Faisons plus ample découverte avec les deux nouveaux du jour.

Delphine, l'arboricultrice

Direction l'Occitanie. Delphine, 47 ans, est arboricultrice bio. Issue d'une famille qui travaille dans le milieu agricole, Delphine a d'abord fait de l'humanitaire, puis est devenue postière en Haute-Savoie pendant une décennie, avant de retrouver la terre en 2012. Elle produit des prunes, des kakis et du raisin de table sur le terrain près de sa maison qu'elle a entièrement refaite.

C'est à 25 ans que Delphine a pris conscience de son homosexualité. Elle est restée en couple avec Patricia pendant 12 ans. Elles sont restées en excellents termes et c'est d'ailleurs Patricia qui a inscrit Delphine à L'Amour est dans le pré. Delphine recherchait "une femme nature, sportive, féminine et positive", qui "assume son homosexualité" et qui est "prête à vivre une belle histoire". "Aujourd'hui je commence enfin à être fière de moi, c'est une belle résurrection", confiait Delphine à M6. Une telle femme viendra-t-elle à sa rencontre ce soir ?

Franck, sylviculteur et maraîcher

Changement de paysage, nous partons vers la Nouvelle-Aquitaine où Franck ,46 ans, est sylviculteur et maraicher. Il n'a pas d'enfant. "Après une courte carrière de sous-officier de l’armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l’amour de la terre et des forêts se sont imposés à Franck, raconte la production de l'émission. Il a travaillé 10 ans comme bûcheron et régisseur de propriétés de chasse, puis 7 ans pour l’Office National des Forêts. Il est aujourd’hui à son compte, possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraichage sur lequel il fait pousser des pommes de terre, des potimarrons, des topinambours ou des tomates".

Très actif, ce vrai romantique, attentionné et sensible est prêt à ralentir le rythme pour rendre l'amour possible. Franck recherchait une "femme gentille, cultivée, avec des formes, raffinée et avec du caractère comme lui pour lui tenir tête". "Elle peut jeter sa balance, je veux qu’elle vive, qu’elle soit heureuse et qu’elle s’aime”, a-t-il déclaré. Il a annoncé qu'il accepterait avec plaisir ses enfants si elle en a et est prêt à construire une nouvelle maison pour accueillir celle qui partagera sa vie. Cette proposition pleine de générosité trouvera-t-elle preneuse lors du speed-dating.