"L'Amour dans le Pré" : avec son histoire, Delphine impressionne le public

Les portraits de la nouvelle saison de L'Amour est dans le pré se poursuivent sur M6. Dans la soirée du 8 février, celui de Delphine, arboricultrice bio en Occitanie depuis 2012 et première candidate de lesbienne de l'aventure, a fait réagir le public.

Delphine confie dans son portrait qu'elle a compris son homosexualité à 25 ans "à peu près", lors d'un premier baiser. Sa première grande histoire d'amour de 12 ans avec Patty, Delphine avait décidé de la cacher avant d'en parler à sa mère. " Je lui ai dit : 'Tu sais maman, là je n'ai pas le choix. Même si tu voulais ne plus me voir'. Et ma mère l'a entendu", confie Delphine. Et c'est après la mort subite de son père en 2018, que l'agricultrice fait son coming-out. Une histoire qui a touché et impressionné les téléspectateurs et les téléspectatrices.

Solaire et heureuse, Delphine cherche une femme épanouie pour partager sa vie

Delphine recherche "une femme nature, sportive, féminine et positive", qui "assume son homosexualité" et qui est "prête à vivre une belle histoire". "Aujourd'hui je commence enfin à être fière de moi, c'est une belle résurrection", confie-t-elle.

