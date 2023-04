"L’amour est dans le pré" : pas la moindre lettre pour David, la production lance un appel

L’un des candidats de la 18e saison de L’amour est dans le pré, prochainement diffusée sur M6, commence à trouver le temps long. David, un céréalier et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne, n’a toujours pas reçu le moindre courrier ni le moindre message de prétendantes. "De mémoire de fans de l’émission, un tel cas n’est jamais arrivé", assure Le Parisien. L’émission a donc décidé de relancer un appel sur les réseaux sociaux pour aider l’éleveur de 42 ans à trouver chaussure à son pied. "La boîte aux lettres de l’amour reste ouverte alors, n’hésitez pas à lui envoyer votre lettre ou à partager cette vidéo", est-il écrit sur Facebook.

Une petite vidéo de deux minutes, qui montre un échange entre David et Karine Le Marchand, a également été publiée. L’animatrice de l’émission a demandé à l’éleveur les raisons qui, selon lui, expliquent cette situation. "On n’a pas montré mon côté joyeux, où je fais la fête. Mais si la personne ne m’écrit pas, elle ne pourra pas le découvrir", a-t-il débuté, avant d’avouer avoir un "problème, c’est que parfois je parle très vite."



Une remarque confirmée avec honnêteté par Karine Le Marchand : "On ne comprend pas toujours ce que tu dis, et parfois tu as la langue qui zozote." "Peut-être que ça leur fait peur, je ne sais pas. Elles se disent qu’elles ne vont pas me comprendre, donc elles ne m’écrivent pas", a poursuivi David.



La production se dit confiante

L'éleveur, qui travaille avec ses deux frères, n’a connu qu’une petite amourette il y a 6 ans, interrompue après quelques mois faute de véritables points communs. Il n’a donc pas une grande expérience des relations amoureuses et se considère comme ayant pratiquement toujours été seul.



La production de l’émission se dit en tout cas confiante et a décidé de laisser la boîte aux lettres de David ouverte pendant plusieurs semaines. "Si dans quelques semaines tu as la lettre providentielle, on te la remet et on organise une ferme (un rendez-vous)", a assuré Karine Le Marchand. L’éleveur bourguignon a conclu en rappelant ses critères : une femme de 35 à 45 ans. Et de préciser que si une prétendante ne veut pas d’enfant, ou si elle en a déjà un, cela ne lui posera aucun problème.

