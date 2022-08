DIAPORAMA - "L'amour est dans le pré" : qui sont les agriculteurs de cette 17e saison ?

I Just Haven't Met You Yet... Préparez-vous à entendre résonner la chanson de Michael Bublé tous les lundis soir à partir de ce 22 août. Car c'est le retour de L'amour est dans le pré sur M6, qui revient pour une 17e saison.

Au menu, 13 candidats avec des profils très variés : on retrouvera par exemple un père et sa fille qui ont décidé de tenter l'aventure ensemble, un ancien candidat redevenu cœur à prendre qui espère cette fois rencontrer la femme qui sera à ses côtés pour toujours, ou encore et pour la première fois une maître-brasseuse à la recherche de son prince charmant.

Pour les accompagner dans cette quête, ils pourront compter sur une oreille attentive en la personne de Karine Le Marchand. Toujours très franche, l'animatrice sera de bon conseil pour aider les agriculteurs à faire les bons choix. RTL.fr vous présente les 4 femmes et 9 hommes qui composent le casting de cette 17e saison.

Agnès

Agnès, 57 ans, est maître-brasseuse (la première dans l'émission !) dans le Grand Est. Celle qui se décrit comme "fleur bleue" et romantique recherche un homme dynamique, bien dans sa peau, jovial comme elle et qui souhaite construire une vie à deux. Et si l'un de ses prétendants a une personnalité atypique et un look de rocker, il a toutes les chances de la faire succomber.

Alain

Alain, 59 ans, élève des veaux sous la mère et tient un commerce en Auvergne-Rhône-Alpes. Autrefois en couple avec des femmes, ce papa fusionnel, qui mène une vie trépidante, est tombé amoureux d'un homme en 2007. Un coup de foudre qui s'est produit sur le quai d'une gare. Il cherche désormais l'homme qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours.

Alain "Le Breton"

Alain "Le Breton", 73 ans, travaille dans l'équi-tourisme en Bretagne. C'est le doyen de l'émission, toutes saisons confondues. Ce passionné de chevaux, papa de quatre grands enfants, ne souhaite qu'une chose : vivre une relation passionnée.

Alexandre

Alexandre, 37 ans, est éleveur laitier et céréalier en Normandie. Blagueur et sensible, il a été très affecté par la mort brutale de sa mère il y a un an. Il est à la recherche d'une jeune femme simple, gentille, sociable, qui partage ses passions et souhaite fonder une famille rapidement.

Emmanuelle

Emmanuelle, 42 ans, est viticultrice dans le Grand Est. Elle a décidé de tenter l'aventure avec son père Jean-Paul, également à la recherche du grand amour. La quadragénaire ne souhaite pas forcément avoir des enfants et recherche plutôt un partenaire de vie pour partager les plaisirs simples de la vie.

Guillaume "l'Auvergnat"

Guillaume "l'Auvergnant", 35 ans, élève des vaches allaitantes et s'occupe d'une ferme pédagogique en Auvergne-Rhône-Alpes. Celui qui vit entouré de paons, wallabys et autres alpagas recherche un homme qui n'est pas réfractaire au mariage et à fonder une famille.

Guillaume "du Limousin"

Guillaume "du Limousin", 29 ans, élève des vaches allaitante et des volailles Label Rouge en Nouvelle-Aquitaine. Celui qui voit tous ses amis se marier et avoir des enfants aimerait bien que ce soit son tour et sortir du rôle du "bon copain" qui semble lui coller à la peau.

Jean

Jean, 60 ans, élève des vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes. S'il s'est lancé dans l'aventure, c'est grâce à Jérôme et Lucile, un couple qui s'est formé lors de la saison 15 et qui depuis coule des jours heureux avec leur petite fille Capucine. Il espère vivre la même chose avec une femme qui sera partante pour partager des week-ends loin de son exploitation.

Jean-Paul

Jean-Paul, 71 ans, est viticulteur dans le Grand Est. Il est le père d'Emmanuelle, qui participe également au programme. Leur relation s'est renforcée lors du décès de la maman, Bernadette, emportée par un cancer en 2012. Celui qui est surnommé le "Clooney de Moselle" souhaite désormais couper court à sa solitude.

Nadège

Nadège, 31 ans, est inséminatrice d'équins en Bretagne. Celle qui s'est oubliée pendant des années à cause de ses complexes est désormais prête à partager sa vie avec un homme protecteur, charismatique et drôle. Son rêve ? Fonder une famille et avoir une épaule sur laquelle se reposer.

Noémie

Noémie, 25 ans, est céréalière et élève des vaches allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est l'une des plus jeunes participantes du programme toutes saisons confondues. Déçue et blessée par ses dernières relations, cette passionnée de rugby recherche un "grand gaillard" digne de confiance.

Sébastien

Sébastien, 36 ans, est éleveur de cochons, charcutier et castanéiculteur en Corse. Timide, solitaire mais aussi fêtard, celui qui aime être entouré de ses amis est à la recherche d'une "femme d'action" pour qui l'isolement géographique ne sera pas un problème.

Thierry

Thierry, 65 ans, est viticulteur et arboriculteur en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si son visage vous dit quelque chose, c'est normal. Thierry a déjà participé à la saison 10 de L'amour est dans le pré. S'il était très attaché au physique de ses prétendantes il y a 7 ans, Thierry a revu ses priorités après ses déconvenues amoureuses. Il recherche désormais une femme belle de l'extérieur mais surtout de l'intérieur.

