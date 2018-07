publié le 26/06/2017 à 22:50

L'Amour est dans le pré, ce sont des rencontres mais surtout des coups de foudre. Après avoir rencontré plusieurs de ses soupirantes, Pierre-Emmanuel rencontre Gladys, qu'il attendait avec impatience. La jeune kinésithérapeute l'avait déjà séduit lors de la lecture des courriers, avec son écriture fluide, "coulante" et sa longue lettre : l'agriculteur a avoué avoir ressenti une vraie connexion avec la jeune femme à travers ses mots et son écriture.



Celle-ci ne voulait pourtant pas le rencontrer face caméra. Malgré ses réticences, Gladys a accepté de rencontrer le céréalier de 43 ans et de passer à la télévision. Ce fut un véritable coup de foudre. Après avoir parlé de leurs grands-pères respectifs, qui ont tous les deux le même prénom, l'agriculteur a fini par avouer avoir été très ému par la lettre : "J'avais l'impression que tu étais au féminin ce que je suis au masculin, et je dois te dire que j'étais ému." Une impression partagée par sa partenaire, visiblement très touchée par la déclaration.

Le céréalier de L'Amour est dans le pré finit le rendez-vous ému aux larmes et sans voix, avouant que l'impression qu'il avait eu en lisant son courrier s'était confirmée. Il décide d'inviter cette seule prétendante à passer une semaine chez lui. Sur Twitter, les internautes ont été touché par cette rencontre, digne des plus grandes romances américaines.

Gladys, qui ne souhaitait pas rencontrer Pierre-Emmanuel, a finalement accepté, touché par sa personnalité #ADP pic.twitter.com/7WjknvgxX3 — Télé 7 Jours (@Tele7) 26 juin 2017

Gladys ça sent le crush pour Pierre Emmanuel ! N'est ce pas @KarineLMOff? #ADP2017 — Gaetan De Oliveira (@gaetan_oliveira) 26 juin 2017