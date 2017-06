Pierre Emmanuel, 43 ans, est céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Centre-Val-de-Loire

publié le 19/06/2017 à 20:30

L’émission la plus romantique du PAF est de retour. M6 diffuse ce soir le premier épisode de la saison 12 de L’Amour est dans le pré. Cette année, 14 agriculteurs espèrent trouver le grand amour, quelqu’un avec qui partager leur quotidien. Ils sont onze hommes et trois femmes à s’être présentés devant des millions de téléspectateurs en janvier dernier. Avec beaucoup de tendresse et d’humour, ils ont décrit leur partenaire idéal et ont ouvert leur cœur face caméra.



Parmi ces différents agriculteurs figure notamment Patrice : âgé de 52 ans, il avait ému les internautes lors de son portrait en révélant qu’il était toujours vierge. C’est aussi le cas de Gérard, dit “Gégé”, qui à 52 ans, expliquait qu’il n’avait jamais connu de femmes. Du côté des agricultrices, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Julie, éleveuse de chevaux en Normandie et de Nathalie, la benjamine de cette édition : à 27 ans, elle expliquait chercher quelqu’un de positif avec un grand cœur.



Ce lundi 19 juin, les candidats auront la lourde tâche d'ouvrir leurs courriers puis de sélectionner les prétendants et prétendantes qu'ils souhaitent rencontrer. Un moment décisif, qui sera sans aucun doute plein d'émotion.