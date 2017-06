publié le 19/06/2017 à 22:49

C'est un retour qu'on n'attendait pas. Après avoir vibré pour Eric l'année dernière, Françoise revient dans cette douzième édition de L'Amour est dans le pré : elle a décidé d'écrire à Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans. Lors de la 11ème saison, Françoise avait écrit à Eric et s'était rendue seule chez lui, mais n'avait pas réussi à le séduire. Malgré ses sentiments naissants et tous les efforts qu'elle a fourni pour plaire à son prétendant, Françoise était repartie seule de la ferme, le cœur brisé.



"Partout où je vais, on ne s'intéresse pas à moi (...) Moi aussi je mériterai de vivre avec quelqu'un" avait-elle alors déclaré, très émue de cet échec. Une séquence qui avait profondément touché les internautes, qui s'étaient pris d'affection pour Françoise. Ils sont donc très contents de la retrouver ce soir, même si certains semblent un peu dubitatif. En espérant que cette fois-ci sera la bonne.

Je vous préviens je pourrai pas supporter de voir Françoise malheureuse une deuxième année de suite ¿#ADP — Poulafacette (@mozarilla1) 19 juin 2017

Tu l auras ton jardin Et ton tracteur Françoise ! #ADP2017 #adp pic.twitter.com/bMh52kZMkg — NIKo ¿ (@Mr_NiKolas_) 19 juin 2017

J'espère que Françoise trouvera son bonheur cette année. J'avais tellement pleuré quand elle avait dit 1/2 #ADP #ADP2017 — *** (@KEY9481) 19 juin 2017

Le retour de la gentille Françoise, la reine des clafoutis. Je dis OUI. #ADP pic.twitter.com/JTgYmrTOaB — jonath666 (@jonath666) 19 juin 2017