publié le 19/06/2017 à 22:05

Les internautes ont beaucoup d'imagination. Si L'Amour est dans le pré est une émission de rencontres amoureuses, certains rêvent déjà d'une histoire d'amour entre deux agriculteurs, en l'occurrence Romuald et Carole. Alors que les candidats se rencontrent pour la première fois avant l'ouverture de leurs courriers, les téléspectateurs décèlent dors et déjà quelques affinités entre ces deux là. Et pour cause, Romuald ne semble pas insensible au charme de Carole.



Lorsque l'agricultrice rejoint son collègue devant la gare, ce dernier ne peut pas la quitter des yeux et la fixe intensément. Il n'en faut pas plus pour que les internautes imaginent une attirance entre les deux. Une possibilité alimentée par Romuald lui-même qui ne peut s'empêcher de complimenter Carole devant Karine Le Marchand. "Je veux lui rendre hommage", explique-t-il avant de lui dire que c'est une femme magnifique et qu'elle est solaire. Un brin moqueurs, les internautes rappellent que ce n'est pas vraiment le concept de l'émission.

Eh bien!! Il est amoureux de Carole l'autre! #ADP2017 — Ciza duss (@Nadou_toni) 19 juin 2017

Les gars vous savez que le but c'est pas de se pécho entre agriculteurs? ¿ sinon on appellerait ça l'amour est dans le casting #ADP2017 — nais (@NaisBtd) 19 juin 2017

Bon romuald n'a qu'à se caser avec Carole Et on en parle plus ¿#ADP2017 — Katou¿¿¿¿ (@TchatchaKat) 19 juin 2017

Nouveau couple en exclu...Carole et Romuald! #ADP2017 — never give (@nevergive75) 19 juin 2017