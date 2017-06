publié le 19/06/2017 à 23:48

C'est reparti pour un été de rencontres, de découvertes et d'amour. M6 diffuse ce lundi 19 juin le premier épisode de la saison 12 de L'amour est dans le pré. Après la diffusion des portraits des candidats en janvier dernier, l'édition débute réellement avec l'ouverture des courriers reçus. Qui aura un coup de foudre immédiat ? Qui hésitera entre plusieurs prétendant(e)s ?



L'ouverture des lettres est toujours un moment intense pour les agriculteurs, qui ne s'attendent pas à recevoir autant de déclarations d'amour et de marques d'affection. C'est le cas de Gérard, âgé de 52 ans et qui n'a jamais connu de femmes. Très impatient à l'idée de commencer une nouvelle vie, Gérard a refait l'ensemble de sa maison pour le confort de ses futures prétendantes, tout comme Patrice, très fier de montrer sa nouvelle salle de bain, refaite par ses soins.

Certains agriculteurs ont décidé de faire la route ensemble, comme Patrice et Pierre-Emmanuel, qui échangent sur la prétendante de leur rêve : "J'aimerais quelqu'un qui a la classe", avoue ce dernier. Très heureux de faire connaissance, les agriculteurs sympathisent et certains plus que d'autres : Romuald ne semble pas insensible au charme de Carole et il n'en faut pas plus aux internautes pour imaginer une histoire d'amour entre les deux.

De l'émotion pour beaucoup d'agriculteurs

Gérard est particulièrement ému à l'ouverture de ses lettres, surtout par celle d'Evelyne, qui écrit "mon cœur a été percuté par ta sensibilité, ton intelligence et ta douceur (...) et puis je t'ai trouvé beau". Les prétendantes qui ont écrit à Gérard ont toutes décelé sa gentillesse et sa tendresse : elles ont des mots tendres qui touchent profondément Gégé, qui ne peut pas retenir ses larmes.

Gérard a été particulièrement ému par le courrier qu'il a reçu Crédit : Capture d'écran M6

Jean-Marc, 52 ans, est lui aussi touché par la lettre d'une de ses prétendantes, qui semble avoir compris sa vision de l'amour, faîte d'une grande complicité. Et surprise, une candidate de l'année dernière lui a écrit : il s'agit de Françoise, prétendante d'Éric lors de la onzième saison. Un retour qui plaît beaucoup aux internautes, qui s'étaient pris d'affection pour Françoise. Cette dernière avait eu le cœur brisé par Éric et tous reprochaient son comportement pas très tendre à l'agriculteur.

Un coup de cœur pour Julie et un pour Christophe

Romuald est un des favoris de cette douzième édition. L'éleveur de poules bio, âgé de 42 ans, a reçu de nombreuses missives et ressent déjà quelques coups de cœur pour certaines. Un coup de cœur, Julie en ressent un aussi pour un de ses prétendants mais est tout de même assez déçue par les autres, expliquant ne pas avoir eu le feeling avec beaucoup de ceux qui lui ont écrit. Elle attend avec impatience le speed-dating, pour lequel elle a sélectionné six candidats.



Christophe est très ému par une lettre envoyée sans photographie, mais qui témoigne d'une vraie attirance : "Je suis consciente que le risque que je prends en n'envoyant pas de photos mais j'aime quand tout n'est pas dévoilé en un instant" écrit sa prétendante. Un risque que Christophe est prêt à prendre : "Depuis que j'ai lu la lettre j'ai le cœur qui s'emballe" explique le vigneron de 46 ans, qui se sent déjà sur une autre planète. Une situation très romantique selon Karine Le Marchand.

Sébastien attendait surtout la lettre d'une de ses anciennes connaissances, avec laquelle il était à l'école. Une camarade qu'il a perdu de vue depuis l'école primaire et qui lui avait envoyé une première lettre directement à son domicile. Il lui avait alors demandé de passer par la production, chose qu'elle a faite en lui écrivant une autre missive. Mais Sébastien a aussi d'autres coups de cœur, surtout un pour Émilie, dont il a trouvé la lettre superbe.



Carole, éleveuse de Saints Bernards et mère de six enfants, cherchait "une belle âme" et a reçu une centaine de courriers, dont certains l'ont beaucoup émue. Nathalie, la benjamine de cette édition, a été séduite par la lettre d'un certain Sébastien, qui lui a vraiment plu. Pierre-Emmanuel, quant à lui, a trouvé des qualités dans cinq des lettres qu'il a reçues, particulièrement chez une de ses prétendantes, Gladys. L'âge et la situation familiale est très important pour le céréalier de 43 ans, qui cherche une femme avec qui fonder une famille.



Après l'ouverture de leur courrier, les agriculteurs vont maintenant rencontrer leurs prétendants et prétendantes dès le lundi 26 juin lors de la première phase de speed-dating. Ces derniers seront-ils à la hauteur de leurs attentes ?