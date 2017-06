publié le 20/06/2017 à 18:54

La formule a beaucoup servi dernièrement mais elle est toujours vraie alors redisons-le, c'est toujours "payant de battre la campagne", qu'il s'agisse de politique ou de L'Amour est dans le pré. M6 et Karine Le Marchand ont ainsi constaté ce matin avec satisfaction le succès du premier épisode de la saison 12 du célèbre télé-crochet orchestrant des rencontres sur fond de bottes de foin et de mare aux canards.



Faut-il vraiment rappeler que le but de l'émission est de permettre à 11 agriculteurs et 3 agricultrices de trouver cette année encore la compagne ou le compagnon pouvant partager leur quotidien ? Plusieurs sociologues l'affirment, cette émission est un véritable hameçon pour âme sœur. Il n'est donc pas incongru de rappeler une nouvelle fois le bilan momentanément complet de cette saga champêtre, qui se monte donc à 74 couples, 18 mariages ou pacs, et 47 enfants.

Une émission qui marche

Mais à propos de chiffres, revenons-en à ceux d'hier. Si la série Esprits criminels devance de très peu nos agriculteurs durant les 42 premières minutes que dure l'épisode inédit du polar de TF1, c'est bien M6 qui est en tête des audiences sur l'ensemble de la première partie de soirée devant toute la concurrence. Ils vont donc devoir attendre un peu, ceux qui voient et prévoient un fort essoufflement de l'émission, ceux qui disent et prédisent que l'on n'est pas loin du début de la fin pour ce programme du privé, qui n'est pas prêt d'être privé de programme ! Et ce succès renforce, si on ose dire, la position dominante de notre présentatrice vedette.

Il y a l'année Karine Le Marchand comme il y avait autrefois la semaine du blanc pour le linge de maison : c'est SA période. Et c'est peu de dire qu'elle est très occupée. Dix mois sur douze, cette ultra citadine remue déjà en profondeur les paysans (et leurs terres si besoin est), entre les bilans de l'année écoulée, les castings de la suivante, le tournage des portraits de l'automne, et celui des couples ayant fait leurs preuves affectives.

Son ambition tout-à-fait intime est de convaincre Donald Trump de se confier à elle Isabelle Morini-Bosc





Cela ne l'empêche pas de regarder au loin : avec d'un côté le démarrage d'un magazine de société dans lequel elle suivra durant deux ans (avec Cristina Cordula) plusieurs personnes en état d'obésité morbide et décidées à maigrir en milieu hospitalier. De l'autre la reprise multipiste de ses ambitions intimes : elle prépare ainsi une spéciale Franck Dubosc, tout en nouant des contacts avec les fortes personnalités du nouveau gouvernement.



Cela inclut indirectement Brigitte Macron, qu'elle avait contactée avant la présidentielle dans l'espoir de présenter à tous l'homme en marche qui voulait parler à l'oreille des Français. La première dame l'intéresse aujourd'hui autant que son mari, vu qu'elle a su s'imposer et en imposer aux journaux ayant bonne presse. Les amis du couple élyséen ne disent-ils pas "la jeune, c'est elle : elle écoute les modernes, lui Jean Ferrat. Elle porte le jean, lui les immuables costumes bleus".



Et connaissant la détermination de l'animatrice et productrice de M6, est-ce que cela vous surprend beaucoup si je vous dis que son ambition tout-à-fait intime est de convaincre Donald trump de se confier à elle ? Comment dites-vous, qu'il ne faut pas rêver au-delà de ses moyens ? Sans doute. Elle est tout de même plutôt du genre à s'approprier cette formule choc de Mark Twain: "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait". Voire "comme c'est impossible, elle va le faire". On parie ?