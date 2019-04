publié le 18/04/2019 à 13:32

À seulement 16 ans, l'actrice britannique Mya-Lecia Naylor a été retrouvée morte le 7 avril 2019, selon les informations du médias The Guardian. Les causes de son décès sont encore inconnues plus d'une semaine après.



Si les causes de sa mort sont inconnues, The Guardian a précisé que la jeune star s'était "effondrée". La directrice de la chaîne britannique CBBC a déclaré au journal : "Elle était extrêmement populaire auprès de notre public, une actrice, danseuse et chanteuse très talentueuse, un véritable modèle pour ses jeunes fans."

Mannequin, danseuse et chanteuse, elle jouait notamment dans des séries adolescentes comme Millie Inbetween et Almost Never, surtout connues outre-Manche, mais avait débuté sa carrière dans Absolutely Fabulous, arrêtée en 2004. Elle est également aux côtés de Halle Berry et Tom Hanks dans le blockbuster Cloud Atlas en 2013.