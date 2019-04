publié le 10/04/2019 à 17:15

Deux hospitalisations en un mois : la santé de Whoopi Goldberg inquiète. La célèbre actrice de Sister Act n'est pas en grande forme. Il y a quelques semaines, la star américaine s'est rendue dans un hôpital pour soigner une double pneumonie et une septicémie.



Le 8 avril 2019, l'animatrice du talk-show The View au États-Unis a confié au média américain ET Online y avoir séjourné à nouveau pour les mêmes raisons. Confiante et rassurante, celle qui a débuté dans La Couleur pourpre (1985) de Steven Spielberg a expliqué : "Je suis là, je suis debout et je me déplace, pas aussi vite que je le souhaiterais mais je vais bien, je ne suis pas morte".



"J'ai buggé pendant 24 heures, ce qui m'a ramené à l'hôpital la semaine dernière et qui m'a fait manquer l'émission jeudi", a-t-elle confié. Le problème serait pourtant moins grave que lors de sa première admission aux urgences. Whoopi Goldberg a déclaré n'être qu'"entrée et sortie" et est aujourd'hui repartie chez elle. Lors de sa précédente hospitalisation, l'actrice avait manqué plus d'un mois d'émission.