publié le 27/02/2018 à 19:47

Révélée au grand public grâce à son César du meilleur espoir féminin en 2016 pour son rôle dans Fatima, Zita Hanrot est à l'affiche de La Fête est finie, réalisée par Marie Garel-Weiss et en salles le 28 février prochain. Le film suit l'amitié de Céleste et Sihem, deux jeunes femmes entrées en désintoxication le même jour. Un film sur l'inaptitude au bonheur, sur celles et ceux qui ont une si mauvaise idée d'eux-mêmes qu'ils finissent par se mettre en retrait, à vouloir disparaître.



"Ce qui m'a frappé la première fois que j'ai lu le scénario, c'était vraiment cette histoire d'amitié, ces deux personnages, ce lien qu'elles construisent et c'est pour ça que j'avais envie de participer aussi au projet", explique Zita Hanrot. "On a travaillé pour créer ce lien (...) Sur le tournage, on a vécu pendant un mois ensemble avec ma partenaire Clémence Boisnard, ce qui nous a permis de trouver cette intimité qu'il faut jouer à l'écran et que l'on a trouvé dans la vraie vie.

Le film aborde la dépendance, celle liée à la drogue, qu'elles tentent de combattre, mais aussi celle que les deux jeunes femmes créent l'une pour l'autre. "Elles arrivent quasiment nues dans ce centre et c'est vrai qu'elles se jettent un peu l'une sur l'autre pour pouvoir survivre ensemble", raconte Zita Hanrot.

La Fête est finie, en salles le 28 février.